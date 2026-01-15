Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Kembali ke Akar, Pertamina Enduro VR46 Racing Team Pamer Senjata untuk MotoGP 2026

Kamis, 15 Januari 2026 – 05:57 WIB
Portret Pertamina Enduro VR46 Racing Team dengan motornya dengan livery terbaru. Foto: VR46.

jpnn.com - Pertamina Enduro VR46 Racing Team resmi membuka kampanye MotoGP 2026 dengan memperkenalkan livery anyar Ducati Desmosedici GP di Roma, Italia.

Konsep livery bertajuk Black and Light menjadi simbol perpaduan antara warisan masa lalu dan ambisi masa depan.

Sentuhan khas Aldo Drudi kembali terlihat jelas lewat kehadiran simbol matahari dan bulan dalam balutan warna emas di kedua sisi motor

Motor tersebut akan ditunggangi oleh dua rider VR46 di MotoGP 2026, yakni Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Team Director Alessio Salucci dan Team Manager Pablo Nieto, serta disaksikan Valentino Rossi selaku Team Owner.

Valentino Rossi menyebut VR46 memasuki musim baru dengan rasa percaya diri meski dia menyadari persaingan MotoGP makin ketat.

"Ini akan menjadi musim kelima kami di MotoGP, dan kami siap serta optimistis. Kejuaraan ini sangat kompetitif bagi semua tim, sulit untuk selalu berada di puncak."

"Karena itu, target kami tahun ini adalah untuk terus berkembang dan kompetitif di semua kondisi, serta tampil lebih baik dibanding musim lalu yang fluktuati," ucap Rossi.

MotoGP  Pertamina Enduro VR46 Racing Team  VR46  MotoGP 2026  Valentino Rossi 
