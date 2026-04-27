Kembali ke GBK, Alfriyanto Nico Siap Buat Persija Jakarta Gigit Jari

jpnn.com - Laga melawan Persija Jakarta menjadi pertandingan spesial bagi pemain Persis Solo Alfriyanto Nico.

Partai pekan ke-30 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) malam.

Bagi Nico, duel ini bukan sekadar perebutan tiga poin, tetapi juga pertemuan dengan mantan klub yang pernah dia bela.

Pemain berusia 23 tahun itu saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Persis Solo.

"Persiapan menghadapi Persija berjalan baik. Kami siap menjalankan semua taktik dari pelatih."

"Kami tahu Persija bukan lawan yang mudah karena mereka tim kuat dan sekarang berada di papan atas klasemen," jelasnya.

Motivasi Nico pun makin besar karena dia akan kembali bermain di GBK, stadion yang pernah menjadi rumahnya saat masih berseragam Persija.

Nico menegaskan dirinya tidak ingin hanya sekadar bernostalgia. Dia ingin membuktikan kualitasnya di atas lapangan.