Kembali ke Indonesia, Iskandar Widjaja Gelar Konser di Gedung Kesenian Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemain biola internasional, Iskandar Widjaja siap kembali ke Indonesia dengan sejumlah pertunjukan.

Setelah mengawali 2026 dengan konser solo di Berlin Philharmonic Hall, melanjutkan perjalanan artistik ke berbagai kota di Jerman, Turki, Amerika Serikat, Italia, Inggris, hingga Latvia, dia segera menggelar rangkaian konser di Jakarta, Bali dan Surabaya, bersama pianis muda bertaraf internasional Niu Niu.

Bagi Iskandar Widjaja, kepulangan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar jadwal tur.

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"Indonesia adalah negeri yang selalu dekat di hati saya. Setiap kali pesawat mendarat di Jakarta, selalu ada perasaan seperti pulang ke rumah. Di balik hiruk-pikuknya yang dinamis, kota ini selalu terasa akrab bagi saya, terlebih setelah perjalanan panjang melintasi berbagai negara," ungkap Iskandar Widjaja.

Perjalanan itu bukan hanya membawa Iskandar Widjaja dari satu panggung ke panggung lain, tetapi juga mempertemukannya kembali dengan akar emosional yang selalu dibawa ke mana pun dirinya pergi.

"Setiap kali kembali ke Indonesia, saya merasakan kedalaman emosi yang berbeda saat memainkan musik. Pada akhirnya, hati adalah kompas kehidupan yang selalu menuntun kita ke tempat yang paling selaras dengan jati diri kita. Dan bagi saya, Indonesia selalu menghadirkan perasaan itu," tambahnya.

Konser di Gedung Kesenian Jakarta pada 28 Agustus 2026 juga memiliki makna yang sangat personal Iskandar Widjaja.

Bukan hanya karena menjadi bagian dari rangkaian konser dunianya, tetapi juga karena mempertemukannya kembali dengan seorang sahabat lama.