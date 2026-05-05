JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kembali Pacaran dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Sampaikan Sebuah Peringatan

Selasa, 05 Mei 2026 – 07:07 WIB
Ari Lasso dan Dearly Djoshua. Foto: Instagram/dearlydjoshua

jpnn.com, JAKARTA - Meski sempat putus, Ari Lasso dan Dearly Djoshua kini kembali menjalin hubungan asmara.

Hal tersebut dari foto kebersamaan yang diunggah melalui akun di Instagram baru-baru ini.

Dearly Djoshua memperlihatkan momen pacaran dengan Ari Lasso di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Pada keterangan foto, dia menulis pesan untuk netizen yang kerap mengomentari hubungan asmara mantan vokalis Dewa 19 itu.

"Yang suka kata-katain rajaku, aku enggak peduli, karena buat aku, kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau," tulis Dearly Djoshua.

Tidak hanya itu, Dearly Djoshua juga memberi peringatan bagi perempuan yang mencoba mendekati Ari Lasso.

Dia mengaku bakal menindak perempuan yang genit merayu pelantun Hampa itu.

"Warning bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, aku enggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit," tegasnya.

