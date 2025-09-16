Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kembali Raih Penghargaan dari IICD, Sido Muncul Buktikan Komitmen Tata Kelola Terbaik

Selasa, 16 September 2025 – 12:37 WIB
Sido Muncul dan beberapa perusahaan menerima penghargaan Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari IICD. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali meraih penghargaan dalam ajang "The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025", yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). 

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.

Direktur Keuangan Sido Muncul, Budiyanto mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas penghargaan kategori Top 50 Big Capitalization Public Listed Company yang diterima perusahaan naungannya. 

"Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh IICD. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis perusahaan," kata Budiyanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

Budiyanto menjelaskan ini kali kedua Sido Muncul menerima penghargaan dari IICD. 

Sebelumnya, perusahaan juga pernah meraih penghargaan serupa atas komitmennya dalam menerapkan GCG.

Sebagai perusahaan jamu yang telah berdiri selama puluhan tahun, Sido Muncul melihat industri jamu terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan produk-produk herbal alami.

"Kami berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan biodiversitas Indonesia dalam mengembangkan produk-produk jamu berkualitas yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Sido Muncul kembali meraih penghargaan GCG IICD, Sido Muncul membuktikan komitmen tata kelola baik perusahaan.

