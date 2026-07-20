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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Jaktim Sisir Parkir Liar Jalan Dewi Sartika

Senin, 20 Juli 2026 – 20:57 WIB
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Jaktim Sisir Parkir Liar Jalan Dewi Sartika - JPNN.COM
Petugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan razia parkir liar di Jalan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur, Senin (20/7/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Personel gabungan Pemerintah Kota Jakarta Timur mengangkut enam unit sepeda motor yang nekat parkir di atas trotoar dalam razia parkir liar di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Senin.

"Trotoar bukan tempat parkir kendaraan, dan tidak parkir di atas trotoar, karena trotoar hanya untuk pejalan kaki," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur Harlem Simanjuntak di Jakarta, Senin.

Harlem menyebut rutinitas ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi kepada warga Jakarta Timur agar tidak melanggar aturan.

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Harlem menyebut dalam razia ini, sebanyak enam kendaraan roda dua atau motor terjaring dan diangkut petugas.

"Dari enam kendaraan yang disita, para pemiliknya diberi peringatan agar tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari," katanya.

Harlem merinci penertiban ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.

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Adapun razia pada Senin ini melibatkan 40 petugas gabungan dari personel Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, hingga TNI dan Polri.

"Kami mengajak kepada semua warga Jakarta Timur untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama, dan apa yang kami lakukan ini agar menjadi efek jera bagi warga yang merupakan pelanggaran dan warga lain juga agar tidak mengikuti hal yang salah," ucap Harlem.

Personel gabungan Pemkot Jakarta Timur mengangkut enam unit sepeda motor yang nekat parkir di atas trotoar dalam razia parkir liar di Jalan Dewi Sartika, Senin.

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TAGS   razia parkir liar  Parkir Liar  jalan dewi sartika 

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