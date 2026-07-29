Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar, Dude Harlino: Atas Inisiatif Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino mengungkap alasan dirinya akhirnya menyerahkan honor Rp5,25 miliar yang diterima dari PT DSI kepada penyidik Dittipideksus Bareskrim.

Dia mengatakan bahwa penyerahan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri.

"Atas inisiatif sendiri," kata Dude Harlino saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Suami Alyssa Soebandono itu mengatakan dirinya sempat berdiskusi dengan penyidik satu bulan terakhir.

Setelah berdiskusi, Dude Harlino pun membulatkan tekad mengembalikan uang karena prihatin melihat korban kasus tersebut.

"Kondisi para korban," jelas bintang sinetron itu.

Dude Harlino juga sempat membahas tentang hubungan kerja sama dengan PT DSI.

Dia mengaku merupakan brand ambassador bersama Alyssa Soebandono sejak beberapa tahun lalu .