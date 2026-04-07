Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Kembangkan Wisata Keberagaman, PIK Hadirkan Destinasi Religi Lintas Iman

Selasa, 07 April 2026 – 11:55 WIB
Rombongan peserta Program Pilgrim Tourism Experience berpose bersama di depan Vihara Si Mian Fo Shen, Riverwalk Island, PIK2. Foto: Agung Sedayu Group

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara terus berkembang sebagai destinasi wisata terintegrasi yang tidak hanya mengandalkan kuliner dan gaya hidup, tetapi juga wisata berbasis keberagaman.

Potensi tersebut diperkenalkan melalui kegiatan Pilgrim Tourism Experience yang melibatkan mahasiswa dan kreator konten.

Program Pilgrim Tourism Experience menjadi upaya untuk memperkenalkan langsung ragam destinasi religi yang tersebar di kawasan PIK dan PIK2. Melalui program itu, peserta diajak menyusuri sejumlah titik yang merepresentasikan harmoni antarumat beragama dalam satu kawasan.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta Utara Restuning Dyah Widyanti menyatakan bahwa keberagaman menjadi kekuatan baru dalam pengembangan kepariwisataan Jakarta.

“Kami ingin menunjukkan bahwa PIK memiliki potensi wisata keberagaman yang sangat kuat, dengan berbagai rumah ibadah yang berdiri berdampingan secara harmonis,” ujarnya.

PIK terdapat sejumlah rumah ibadah, termasuk Tzu Chi Center Jakarta yang dikenal sebagai pusat kegiatan kemanusiaan dengan arsitektur tenang dan ruang edukasi nilai kasih universal. Ada pula Masjid Al-Ikhlas PIK yang menghadirkan nuansa Timur Tengah dengan desain megah dan terbuka bagi masyarakat.

Tak jauh dari kawasan tersebut juga berdiri Taman Doa Our Lady of Akita di PIK2 yang menjadi destinasi wisata religi umat Katolik. Tempat ibadah dengan konsep taman terbuka itu menghadirkan suasana kontemplatif.

Melalui Pilgrim Tourism Experience yang melibatkan mahasiswa dan kreator konten, peserta diajak mengenal langsung destinasi religi di PIK dan PIK2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK  Pantai Indah Kapuk  Pilgrim Tourism Experience  Taman Doa Our Lady of Akita  Masjid Al-Ikhlas PIK  Tzu Chi 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp