Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemdiktisaintek Bakal Merekrut 47 Ribu Dosen CPNS, PNS Pensiun Dikaryakan di PTS

Jumat, 26 Desember 2025 – 15:27 WIB
Kemdiktisaintek Bakal Merekrut 47 Ribu Dosen CPNS, PNS Pensiun Dikaryakan di PTS - JPNN.COM
Kemdiktisaintek bakal merekrut 47 ribu dosen CPNS, PNS pensiun dikaryakan di PTS. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bakal merekrut 47 ribu dosen CPNS. 

Kemdiktisaintek juga tengah mendesain aturan agar dosen PNS yang masuk batas usia pensiun (BUP) dikaryakan di perguruan tinggi swasta (PTS).

Menteri Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliaro mengungkapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah meminta agar Kemdiktisaintek menyusun kebutuhan dosen PNS selama lima tahun ke depan. Kebutuhan akan dosen PNS.

Baca Juga:

Tercatat sebanyak 47 ribu dosen PNS yang dibutuhkan mulai dari 2026 hingga 2030. Pendidikannya dimulai dari S2 hingga S3. 

"Sesuai arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto rekrutmen ASN hanya fokus pada PNS selama lima tahun ke depan," kata Mendiktisaintek Brian menjawab JPNN, Jumat (26/12).

Dia menegaskan, dosen memang tidak cocok diangkat PPPK. Itu karena dosen memiliki tanggung jawab melakukan penelitian, selain mengajar.

Baca Juga:

Dosen juga harus memiliki jenjang karier dan itu hanya ada di PNS. PPPK tidak mengenal sistem karier.

Lebih lanjut dikatakan, Kemdiktisaintek juga tengah menggodok aturan untuk mengkaryakan dosen PNS yang pensiun.

Kemdiktisaintek bakal merekrut 47 ribu dosen CPNS, PNS pensiun dikaryakan di PTS. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNS  Kemdiktisaintek  CPNS  PPPK  KemenPAN-RB 
BERITA PNS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp