Kemdiktisaintek Dukung Upaya Universitas Terbuka Perkuat Sains & Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Sains dan teknologi adalah masa depan, karena keduanya memiliki peran besar dalam membentuk kehidupan manusia di masa mendatang. Hal ini pula yang dibutuhkan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas diperlukan untuk mendukung Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat dan berkelanjutan. Hal ini pula yang mendorong lembaga pendidikan untuk bisa mencetak generasi masa depan yang kompeten, menguasai sains dan teknologi terdepan.

Mendukung hal itu, Universitas Terbuka (UT) melalui Fakultas Sains dan Teknologi menyelenggarakan the 5 th International Seminar on Science and Technology (ISST) 2025, Kamis (30/10) di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) dan secara hybrid melalui platform Zoom dan YouTube UT TV.

Mengusung tema “Advancing Science and Technology for a Sustainable and Resilient Future” kegiatan ini menjadi wadah ilmiah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi global untuk berbagi inovasi dalam membangun masa depan yang tangguh dan berkelanjutan melalui sains dan teknologi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen UT untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi," kata Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains Teknologi (Minat Saintek), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Yudi Darma dalam kegiatan yang sama menyatakan, acara ini sejalan dengan upaya pemerintah membumikan sains dan teknologi di tanah air.

"Tidak hanya dari sisi sosial, lingkungan, tetapi yang lebih utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis sains dan teknologi," kata Yudi.

Dia menyebutkan, ISST adalah suatu ruang atau wadah yang paling baik bertemunya faculty member, mahasiswa, inventor, juga para peneliti untuk mendiskusikan karya-karya terbarunya. Dari situ diharapkan akan ada interaksi antara para peneliti, mahasiswa dan tentunya akan meningkatkan kualitasnya.