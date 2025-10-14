Kemdiktisaintek Luncurkan Bestari Saintek, LPDP Siapkan Dana Rp 57,5 M

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan meluncurkan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek).

Inisiatif ini menjadi bagian dari payung besar Sinergi Kreasi Masyarakat dan Akademisi untuk Sains Teknologi Nusantara (Semesta) yang dibangun di atas lima pilar utama: kolaborasi multipihak, berbasis masalah nyata, cocreation, iterasi berkelanjutan, dan dampak ekonomi yang terukur.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap hasil riset tidak berhenti di jurnal, tetapi hadir dalam bentuk inovasi yang bisa dipegang, digunakan, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dengan kesabaran dan ketekunan, kekuatan akademik akan melahirkan champion masa depan,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat peluncuran Bestari Saintek di Jakarta, Senin (13/10).

Indonesia saat ini menghadapi paradoks inovasi. Produktivitas riset nasional dan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index terus meningkat, tetapi dampak nyata hasil riset di tingkat masyarakat masih terbatas.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap ilmuwan Indonesia justru sangat tinggi. Skor 3,84 dari lima menurut Nature Human Behaviour (2025), melampaui rata-rata global.

Tingginya kepercayaan ini merupakan modal sosial besar memperkuat hubungan antara sains dan masyarakat. Bestari Saintek hadir untuk menjembatani kepercayaan itu menjadi kolaborasi nyata.

Direktur Jenderal Saintek Kemdiktisaintek Ahmad Najib Burhani menjelaskan kunci keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak.

Perguruan tinggi diharapkan menjadi motor penggerak pengetahuan, industri berperan sebagai penguat rantai pasok dan pasar, pemerintah daerah selaku pendukung kebijakan lokal, serta masyarakat merupakan sumber inspirasi dan pengguna manfaat.