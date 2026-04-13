Kemdiktisaintek Luncurkan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berkomitmen mendorong peningkatan mutu dan akses pendidikan tinggi secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satunya dengan memperkuat peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi nasional.

Hal itu ditunjukkan dalam peluncuran Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026, di kantor Kemdiktisaintek, Senin (13/4).

Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan, penguatan PTS bukan sekadar program bantuan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan antarperguruan tinggi swasta.

Penguatan PTS juga merupakan syarat utama dalam mewujudkan sistem perguruan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

"Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memastikan kualitas pendidikan tinggi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dapat berkembang secara lebih merata di Indonesia, ” tegas Badri Munir Sukoco meluncurkan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta 2026, Senin (13/4).

Program ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah sejak 2016 dalam memperkuat kapasitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang saat ini mendominasi ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia, dengan jumlah mencapai lebih dari 95 persen dari total perguruan tinggi yang ada. Di 2024, program ini telah menjangkau 60 PTS, sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 240 persen menjadi 403 PTS.

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Mukhamad Najib menegaskan bahwa PP-PTS tahun 2026 dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta daya saing lulusan, sejalan dengan arah kebijakan Pendidikan Tinggi Berdampak.