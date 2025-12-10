Kemdiktisaintek-Perguruan Tinggi Gerak Cepat dalam Pemulihan Bencana Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah bergerak cepat bersama seluruh perguruan tinggi dalam merespons bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra Barat sejak akhir November 2025.

"Melalui kekuatan akademik, jejaring sosial, dan kolaborasi multidisiplin, perguruan tinggi menjadi bagian penting dari upaya penyelamatan, pemulihan, hingga penguatan ketahanan masyarakat," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Rabu (10/12).

Aksi kolektif ini merupakan gambaran pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat kemanusiaan.

Universitas Andalas (Unand) bergerak menuju Palembayan, Agam, salah satu titik yang paling terdampak, sejak hari pertama bencana.

Tim awal melakukan observasi cepat, memetakan kebutuhan paling mendesak, antara lain layanan kesehatan berkelanjutan, logistik medis, dan tenaga terlatih di lapangan.

Dari temuan tersebut, Unand mengerahkan tim medis lengkap, antara lain dokter spesialis ortopedi, telinga hidung dan Tltenggorokan, penyakit dalam, konsultan, dokter anak, ahli gizi, hingga dokter obgyn yang memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Keberangkatan berikutnya membawa logistik medis, apoteker, serta tenaga kesehatan masyarakat yang bekerja dari rumah ke rumah dan posko ke posko.

Unand juga menjadikan Posko Tanggap Bencana sebagai pusat koordinasi kampus–relawan–perguruan tinggi sekitar, memastikan alur bantuan lebih terarah.

Sebanyak 497 mahasiswa diterjunkan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebencanaan Hidroklimatologi, untuk bergerak bersama warga setempat mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kolaborasi antarkampus juga dilakukan Unand bersama Universitas Padjajaran (Unpad), bersinergi dalam pencarian korban hingga pendampingan psikososial.