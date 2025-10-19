Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Kemdiktisaintek Siapkan Beasiswa Pra-Doktoral Bidang Sains Dasar dan Keteknikan

Minggu, 19 Oktober 2025 – 22:54 WIB
Direktur Sumber Daya Kemdiktisaintek Sri Suning Kusumawardani. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah membuka program beasiswa pra-doktoral bagi Perguruan Tinggi terdepan, terluar, tertinggal (PT3T) dan daerah afirmasi tahun 2025 bidang sains dasar dan keteknikan.

Program ini bukan sekadar pemberian beasiswa, melainkan wujud nyata kepedulian Kemdiktisaintek pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Direktur Sumber Daya Kemdiktisaintek Sri Suning Kusumawardani menyampaikan, program ini merupakan inisiatif baru Kemdiktisaintek untuk membuka jalan bagi dosen-dosen yang berasal dari PT 3T dan daerah afirmasi agar siap melanjutkan studi ke jenjang doktoral.

Program Beasiswa Pra-Doktoral PT 3T dan Daerah Afirmasi ini merupakan program baru tahun ini. Pemerintah menjemput bola ke PT3T langsung untuk membantu meningkatkan kualifikasi dosen.

"Kami berharap para peserta dapat mengikuti proses ini dengan serius, tekun, dan juga mulai merancang proposal doktoralnya agar bisa langsung terkoneksi dengan program pascasarjana (S3), pada 2025 Beasiswa Pra-Doktoral PT3T dan Daerah Afirmasi masih dikhususkan untuk bidang sains dasar dan keteknikan,” ujar Sri Suning, Minggu (19/10).

Setelah melalui seleksi ketat dari 94 pendaftar, sebanyak 40 peserta yang berasal dari 20 perguruan tinggi di 13 provinsi terpilih menjadi penerima beasiswa ini.

Peserta akan menjalani program pra-doktoral selama satu semester, yaitu dua bulan secara daring dan dua bulan luring di tiga perguruan tinggi mitra: Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Program ini dirancang untuk mempersiapkan dosen yang akan menempuh jenjang doktoral pada bidang sains dasar dan keteknikan, yang tidak hanya dinilai dari sisi akademiknya, tetapi juga dari aspek riset, kepemimpinan, dan adaptasi sosial-budaya. 

Kemdiktisaintek menyiapkan beasiswa pra-doktoral bidang Sains Dasar dan Keteknikan untuk perguruan tinggi 3T serta daerah afirmasi

TAGS   Kemdiktisaintek  beasiswa  beasiswa pra-doktoral  Perguruan Tinggi 
