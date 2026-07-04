Kemdiktisaintek Telusuri Penyebab Mundurnya 60 Ribu Camaba dari PTN Terpilih

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meminta pimpinan universitas menelusuri penyebab mundurnya 60 ribu calon mahasiswa baru (camaba) dari perguruan tinggi negeri (PTN) terpilih.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada talenta muda Indonesia yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi semata-mata karena kendala ekonomi.

"Penelusuran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keputusan calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi," terang Mendiktisaintek Brian Yulianto, Sabtu (4/7).

Kemdiktisaintek menghormati sepenuhnya keputusan calon mahasiswa yang memilih perguruan tinggi atau jalur pendidikan lain.

Namun, apabila penyebab utama tidak melakukan registrasi ulang adalah keterbatasan ekonomi, PTN diminta berkomunikasi secara aktif dengan calon mahasiswa tersebut guna mencari solusi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan peninjauan kembali penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai kondisi ekonomi keluarga, disertai optimalisasi berbagai skema bantuan pendidikan yang dimiliki perguruan tinggi agar mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan pimpinan PTN dalam membantu mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi agar tetap dapat melanjutkan studi.

Berbagai upaya tersebut antara lain penyesuaian kelompok UKT sesuai kondisi ekonomi mahasiswa, penyediaan beasiswa yang didanai oleh perguruan tinggi, dukungan beasiswa dari alumni dan mitra, hingga program work scholarship yang memungkinkan mahasiswa memperoleh bantuan biaya pendidikan sekaligus pengalaman kerja.