JPNN.com - Nasional

Kemenag Ajak Gen Z Sebar Konten Positif tentang Masjid Berdaya Berdampak

Sabtu, 20 September 2025 – 19:33 WIB
Kegiatan Masjid Travelers 2025 yang diikuti 25 content creator se-Jabodetabek di Depok. Foto: dok Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, mengungkapkan pentingnya peran generasi Z dalam memakmurkan masjid sekaligus menyebarkan pesan positif melalui media sosial.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Masjid Travelers 2025 yang diikuti 25 content creator se-Jabodetabek di Depok, Jumat (19/9).

Menurut Arsad, semangat memakmurkan masjid kini mulai menurun, sehingga perlu digalakkan kembali dengan menghadirkan fungsi masjid yang lebih luas.

Masjid, kata dia, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat, termasuk mendukung UMKM dengan akses pinjaman lunak tanpa bunga.

“Masjid yang baik adalah masjid yang berdaya dan berdampak,” ujarnya.

Dia mendorong para peserta Masjid Travelers 2025 untuk membuat video maupun konten kreatif setelah mengunjungi masjid-masjid inspiratif.

Konten tersebut diharapkan dapat disebarkan secara luas agar masyarakat terinspirasi.

“Makin banyak orang menonton dan mengikuti apa yang kita unggah, semakin besar pahala yang kita dapatkan,” tambah Arsad.

