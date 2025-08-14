Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenag Atur Ulang Mekanisme Seleksi Pimpinan BAZNAS Lewat PMA 10/2025

Kamis, 14 Agustus 2025 – 07:01 WIB
Kemenag Atur Ulang Mekanisme Seleksi Pimpinan BAZNAS Lewat PMA 10/2025 - JPNN.COM
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, Foto: Humas Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan tim seleksi dan tata cara rekrutmen calon pimpinan serta anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Aturan baru ini ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam proses seleksi pengurus BAZNAS.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa komposisi anggota BAZNAS pusat terdiri dari delapan unsur masyarakat dan tiga unsur pemerintah.

Baca Juga:

Calon anggota BAZNAS wajib memenuhi sejumlah syarat, di antaranya berusia minimal 40 tahun, beragama Islam, lulusan sarjana, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, serta memiliki kompetensi di bidang zakat.

Proses seleksi mencakup tahapan administrasi, tes kompetensi, penulisan makalah, dan wawancara.

Tim seleksi pusat berjumlah sembilan orang dan dibentuk langsung oleh Menteri Agama, sedangkan tim seleksi daerah dibentuk oleh kepala daerah sesuai wilayah masing-masing.

Baca Juga:

Menurut Waryono, penerbitan PMA 10/2025 juga menjadi langkah Kemenag untuk mengembalikan peran strategisnya dalam pembinaan dan pengelolaan zakat.

Dengan keterlibatan sejak tahap awal seleksi, program BAZNAS diharapkan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung target pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kemenag terbitkan PMA 10/2025 atur seleksi pimpinan BAZNAS demi transparansi dan profesionalisme.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenag  PMA 10/2025  Baznas  Zakat 
BERITA KEMENAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp