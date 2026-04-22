JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenag Bantah Akan Ambil Alih Pengelolaan Uang Kas Masjid

Rabu, 22 April 2026 – 09:49 WIB
Kemenag Bantah Akan Ambil Alih Pengelolaan Uang Kas Masjid - JPNN.COM
Menag Nasaruddin Umar (tengah), bersama Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dan Kepala Biro Humas Dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar. Foto: Humas Kemenag

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al Asyhar membantah narasi yang menyatakan pemerintah berencana mengambil alih pengelolaan uang kas masjid.

Thobib menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana seperti itu.

"Informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks). Kemenag tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” ujarnya.

Thobib menjelaskan meme maupun video yang beredar di media sosial yang menampilkan foto Menag Nasaruddin Umar disertai tulisan “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi (hoaks).

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” kata Thobib. 

Menurutnya, pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jemaah. 

Kementerian Agama, kata dia, justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.

Beredar kabar bahwa pemerintah berencana mengambil alih pengelolaan uang kas masjid. Ada-ada saja.

TAGS   uang kas masjid  uang masjid  Kemenag  Kementerian Agama  Nasaruddin Umar 

