Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemenag dan Pemkot Surabaya Perkuat Sinergi Majukan Gerakan Wakaf dan Kerukunan Umat

Jumat, 17 Oktober 2025 – 12:44 WIB
Kemenag dan Pemkot Surabaya Perkuat Sinergi Majukan Gerakan Wakaf dan Kerukunan Umat - JPNN.COM
Kemenag dan Pemkot Surabaya bersinergi memperkuat gerakan wakaf produktif dan kerukunan umat. Foto: Kemenag

jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menggerakkan wakaf produktif dan memperkokoh kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Rangkaian kegiatan Surabaya Kota Wakaf berlanjut dengan penandatanganan prasasti Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kota Surabaya di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Rabu (15/10).

Penandatanganan dilakukan bersama Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, disaksikan Kepala Kemenag Surabaya Muhammad Muslim serta jajaran Kemenag Jawa Timur.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Kick Off Surabaya Kota Wakaf yang sebelumnya diluncurkan oleh Kemenag, Pemkot Surabaya, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen menjadikan wakaf sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad mengapresiasi dukungan Pemkot Surabaya dan seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga:

“Kegiatan ini menggambarkan harmoni umat beragama yang nyata. Semoga Surabaya menjadi inspirasi bagi kota lain dalam mewujudkan gerakan wakaf produktif,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa gerakan wakaf harus menjadi bagian dari solidaritas sosial dan tanggung jawab keagamaan.

Kemenag dan Pemkot Surabaya bersinergi memperkuat gerakan wakaf produktif dan kerukunan umat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenag  Pemkot Surabaya  Wakaf  BWI 
BERITA KEMENAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp