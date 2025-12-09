Kemenag dan Yayasan Shekinah Glory Gelar Doa Bersama untuk Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama mengandeng Yayasan Shekinah Glory menggelar doa bersama atas tragedi bencana Sumatra di gedung serbaguna The Lord's Vineyard, Serpong, Selasa (9/12).

Ratusan orang dari berbagai lintas agama yang datang dari seluruh wilayah di Tangerang Selatan campur jadi satu.

Staf Khusus Menteri Agama, Gugum Gumilar mengatakan doa bersama yang digelar untuk masyarakat di Sumatera merupakan yang kesekian kalinya digelar.

Kegiatan yang sama juga dilakukan di pesantren untuk mendoakan korban-korban bencana di tiga provinsi di pulau Sumatera.

"Untuk kali ini kami gelar dengan menggandeng Yayasan Shekinah Glory dengan mengajak semua pemuka agama yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Melalui doa ini kita semua berharap tiga provinsi di pulau Sumatera agar segera pulih, karena mereka adalah sesaudara kita," kata Gugum.

Selain menggelar doa bersama, kata Gugum, pihaknya melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Banten juga menggelar kegiatan workshop penguatan penyuluh agama, juru dakwah, dan pewarta iman lintas agama di Tangerang Selatan.

"Ini adalah momen yang sangat penting bagaimana kita mewakili kerukunan beragaman di profesi Banten. Pertama, ini kita mengapresiasi Pak Menteri Agama, bulan ini adalah bulan toleransi," ujarnya.

Melalui kegiatan ini juga, sambung Gugum, perayaan Natal yang akan dilakukan sebentar lagi bisa berjalan dengan lancar dan dengan penuh toleransi.