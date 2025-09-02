Kemenag Dorong Profesionalisme Nazir di MUNAS ANI 2025

Selasa, 02 September 2025 – 22:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Nazir Indonesia (ANI) resmi menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta.

Forum dua tahunan ini mempertemukan ratusan nazhir dari seluruh Indonesia, tokoh wakaf nasional, akademisi, serta mitra strategis untuk memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag., hadir membuka Munas secara resmi.

Baca Juga: Kemenag Dorong Transformasi Wakaf Lewat Pelatihan Nazir Berbasis Kompetensi

Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kolaborasi nazir agar potensi wakaf dapat dioptimalkan secara maksimal.

“Data Kementerian Agama mencatat hingga 2024, potensi wakaf uang Indonesia mencapai lebih dari Rp 180 triliun per tahun, sementara yang baru terhimpun sekitar Rp2,23 triliun. Angka ini menunjukkan peluang besar jika literasi, kolaborasi, dan profesionalisme nazhir terus ditingkatkan,” ujar Waryono.

Presiden ANI, Imam Nur Azis, menekankan bahwa Munas tahun ini mengusung semangat Nazir BERDAYA.

Menurutnya, nazir tidak lagi sebatas mengelola aset, melainkan harus mampu menjadi penggerak perubahan dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Konsep BERDAYA, lanjut Imam, mencerminkan kolaborasi dan sinergi sekaligus menuntut daya juang, daya cipta, dan tata kelola profesional.