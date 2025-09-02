Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenag Dorong Profesionalisme Nazir di MUNAS ANI 2025

Selasa, 02 September 2025 – 22:01 WIB
Kemenag Dorong Profesionalisme Nazir di MUNAS ANI 2025 - JPNN.COM
Kemenag Dorong Profesionalisme Nazir di MUNAS ANI 2025. Foto: Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Nazir Indonesia (ANI) resmi menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta.

Forum dua tahunan ini mempertemukan ratusan nazhir dari seluruh Indonesia, tokoh wakaf nasional, akademisi, serta mitra strategis untuk memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag., hadir membuka Munas secara resmi.

Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kolaborasi nazir agar potensi wakaf dapat dioptimalkan secara maksimal.

“Data Kementerian Agama mencatat hingga 2024, potensi wakaf uang Indonesia mencapai lebih dari Rp 180 triliun per tahun, sementara yang baru terhimpun sekitar Rp2,23 triliun. Angka ini menunjukkan peluang besar jika literasi, kolaborasi, dan profesionalisme nazhir terus ditingkatkan,” ujar Waryono.

Presiden ANI, Imam Nur Azis, menekankan bahwa Munas tahun ini mengusung semangat Nazir BERDAYA.

Menurutnya, nazir tidak lagi sebatas mengelola aset, melainkan harus mampu menjadi penggerak perubahan dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Konsep BERDAYA, lanjut Imam, mencerminkan kolaborasi dan sinergi sekaligus menuntut daya juang, daya cipta, dan tata kelola profesional.

Kemenag ajak nazir tingkatkan kapasitas dan profesionalisme guna optimalkan potensi wakaf nasional.

