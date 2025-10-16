Kemenag Kanwil DKI Dorong Agar MAN IC Segera Dibangun di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah DKI Jakarta mendorong agar Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) segera dibangun di Ibu Kota.

Kepala Kemenag Kanwil DKI Jakarta Adib mengatakan bahwa MAN IC adalah sekolah unggulan yang selalu menghasilkan lulusan hebat.

Hal itu dipaparkan Adib dalam media gathering Kemenag Kanwil DKI di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (15/10).

“Kami sedang mengakselerasi agar pendidikan Man IC di DKI Jakarta ini segera terwujud dan Pak Menteri juga sudah mengintrusikan untuk melakukan upaya-upaya percepatan,” ucap Adib.

Menurut Adib, MAN IC dikelola dengan sistem yang sangat unggul dengan model pendidikan asram seperti pesantren sehingga anak-anak belajar secara baik dan hasilnya sangat luar biasa.

"Keberadaan MAN Insan Cendekia dapat mencetak generasi berdaya saing tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berkarakter religius," kata dia.

Dia menuturkan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah menyetujui pembangunan MAN IC tersebut.

Namun, dia belum memastikan kapan persisnya sekolah yang dikelola oleh Kemenag itu akan dibangun.