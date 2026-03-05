Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenag Siapkan 130 ASN Ikut Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan Nasional

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:06 WIB
Kemenag Siapkan 130 ASN Ikut Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan Nasional
Ilustrasi Pasukan Komponen Cadangan (Komcad). (ANTARA/Ricky Prayoga)

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama menyiapkan 130 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Nasional.

Ini merupakan bagian dari program pertahanan negara yang dikoordinasikan Kementerian Pertahanan.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama bersama perwakilan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Sekretaris Tim Seleksi Administrasi Kementerian Pertahanan Letkol Inf. Jevin Fahmier mengatakan program Komponen Cadangan merupakan kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan warga negara dalam mendukung pertahanan negara.

“Kegiatan komponen cadangan ini merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia. Kami diperintahkan untuk merekrut komponen cadangan yang bersumber dari ASN kementerian sebanyak 4.000 orang,” kata Jevin Fahmier.

Jevin Fahmier menjelaskan dari jumlah tersebut, Kementerian Agama mendapat alokasi sebanyak 130 ASN yang akan dibagi dalam dua gelombang pelaksanaan.

“Untuk Kementerian Agamanya sebanyak 130 orang. Dibagi dua gelombang menjadi 65 orang,” ujar Jevin.

Menurut Jevin, peserta yang lolos seleksi akan menjalani rangkaian tahapan mulai dari seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga tes jasmani, mental ideologi, dan psikologi sebelum mengikuti pendidikan dasar militer.

Kemenag menyiapkan 130 ASN mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan nasional

