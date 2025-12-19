Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemenag Uji Coba Evaluasi Pendayagunaan Zakat Berbasis SIMZAT

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:01 WIB
Kemenag Uji Coba Evaluasi Pendayagunaan Zakat Berbasis SIMZAT - JPNN.COM
Kemenag menguji coba pedoman evaluasi pendayagunaan zakat berbasis SIMZAT di sejumlah daerah. Foto: Kemenag

jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) melalui Subdit Perizinan dan Evaluasi Lembaga Zakat dan Wakaf melakukan uji coba Pedoman Evaluasi Pendayagunaan Zakat dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) di sejumlah daerah.

Uji coba ini dilakukan sebagai tahapan pengujian implementasi pedoman sebelum diterapkan secara nasional.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan uji coba.

Baca Juga:

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyusunan pedoman yang sebelumnya telah melalui tahapan Focus Group Discussion (FGD), dengan fokus pada penguatan evaluasi pendayagunaan dana zakat agar lebih terukur dan berdampak.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono, menegaskan pentingnya evaluasi pendayagunaan zakat untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui uji coba ini, kami ingin memastikan pedoman evaluasi dapat diterapkan secara operasional dan SIMZAT berfungsi sebagai instrumen evaluasi berbasis data, sehingga pendayagunaan zakat dapat dinilai dari sisi dampak, keberlanjutan, dan pembelajaran,” ujarnya.

Baca Juga:

Dalam uji coba di Yogyakarta, lembaga zakat yang menjadi lokasi observasi telah mengunggah dokumen dan laporan program pendayagunaan zakat ke dalam SIMZAT.

Yogyakarta tercatat sebagai daerah pertama yang menjalani proses uji coba secara penuh, termasuk pemanfaatan SIMZAT sebagai sumber data evaluasi program di tingkat kabupaten/kota.

Kemenag menguji coba pedoman evaluasi pendayagunaan zakat berbasis SIMZAT di sejumlah daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenag  Zakat  pendayagunaan zakat  simzat 
BERITA KEMENAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp