Kemenangan Anak Muda dan 'Partai Kecoak' yang Lengserkan Menteri di India

Penantang terbesar Perdana Menteri Narendra Modi saat ini mungkin bukanlah dari kalangan elit politik, melainkan dari anak-anak muda.

Sejak bulan Juni lalu ribuan anak-anak muda turun ke jalanan di kota-kota di India menentang pemerintahan di bawah kepemimpinan PM Modi.

Mereka berunjuk rasa atas sistem pendidikan di India yang dianggap gagal dan menjadi penyebab kurangnya lapangan kerja bagi anak-anak muda.

Anak-anak muda ini kemudian mengklaim kemenangan perjuangan mereka setelah salah satu menteri dalam kabinet PM Modi mundur.

Partai kecoak bukan sembarang partai

Anak-anak muda di India sudah gerah dengan sulitnya mencari kerja dan pernyataan-pernyataan pejabat.

Dalam sebuah sidang, ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, pernah menyebut anak-anak muda yang pengangguran sebagai "kecoak" yang menyerang lembaga pemerintahan.

Pernyataan ini mendorong Abhijeet Dipke, seorang lulusan Amerika Serikat mengunggah di media sosial ajakan "bagaimana kalau semua kecoak berkumpul?"

Bulan Mei lalu, Abhijeet membuat situs dan akun media sosial bernama "Cockroach Janta party", atau CJP, sebagai sindiran terhadap partai Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa di bawah pimpinan PM Modi.