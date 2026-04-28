Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kemenangan Besar Persebaya Bisa Jadi Bahaya Buat Persib

Selasa, 28 April 2026 – 21:02 WIB
Gelandang Persebaya Francisco Rivera (kiri). Foto: ileague

jpnn.com - GIANYAR - Persebaya Surabaya memetik kemenangan besar dari Arema FC pada pekan ke-30 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4) sore.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, yang bertindak sebagai tamu, menang 4-0.

Kemenangan itu membuat Persebaya berhak menduduki anak tangga ke-4 klasemen, menyalip Malut United dan Bhayangkara FC.

Baca Juga:

Persebaya pun otomatis memicu Malut United dan Bhayangkara FC untuk memenangi laga di pekan ke-30.

Malut United malam ini sedang berhadapan dengan PSBS Biak, sedangkan Bhayangkara FC akan menjamu Persib Bandung, Kamis (30/4).

Jika ingin kembali menggusur Persebaya, Malut United dan Bhayangkara FC harus memetik kemenangan dari PSBS dan Persib.

Baca Juga:

Terkait kemenangan timnya dari Arema FC, playmaker Persebaya Francisco Rivera mengatakan mempersembahkan tiga poin itu juga untuk suporter tim.

Rivera mencetak dua gol dalam laga tadi dan dinobatkan sebagai Player of The Match.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persebaya  Super League  Bhayangkara FC vs Persib  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp