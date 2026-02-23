Kemenangan Dewa United Melawan Borneo FC Jadi Kado Spesial Buat Jan Olde Riekerink

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Dewa United Banten memberikan kejutan setelah meraih kemenangan melawan Borneo FC pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Berlaga di Indomilk Arena, Minggu (22/2) Ricky Kambuaya dan kolega menang dengan skor 2-1.

Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Anak Dewa itu tercipta melalui brace Alex Martins pada menit ke-21 dan 25.

Adapun satu gol balasan Borneo FC dicetak oleh Komang Teguh di menit ke-33.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink mengaku senang dengan raihan yang dicapai oleh anak asuhannya.

Juru taktik kelahiran 22 Februari 1963 itu menilai Borneo FC merupakan tim yang tengah dalam penampilan terbaik seusai mampu bersaing di perebutan gelar juara.

Meraih kemenangan dari kandidat juara tentu hasil yang patut disyukuri oleh mantan manajer Galatasaray itu.

“Saya senang dengan raihan tiga angka melawan Borneo FC. Kami memulai pertandingan dengan tidak baik saat lawan mendominasi.”