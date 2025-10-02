Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kemenangan di Thailand Jadi Awal, 5 Pilar Persib Kejar Mimpi Lebih Besar

Kamis, 02 Oktober 2025 – 14:15 WIB
Skuad Persib Bandung merayakan kemenangan atas Bangkok United di ajang AFC Champions League Two. Foto: Persib.

jpnn.com - Seusai mengalahkan Bangkok United pada laga kedua AFC Champions League Two, lima pemain andalan Persib Bandung tak sempat berlama-lama merayakan kemenangan.

Persib sukses mencuri tiga poin setelah menumbangkan tuan rumah 2-0 di Stadion Pathum Thani, Thailand. Dua gol Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung dan Uilliam Barros.

Lima Pemain Persib Berpamitan Perkuat Timnas

Namun, selepas pertandingan, lima pilar Persib, Beckham Putra, Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Frans Putros, segera berpamitan

Mereka harus mengemban tugas yang jauh lebih besar, yaitu memperkuat tim nasional di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Empat nama pertama langsung terbang menuju Jeddah untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, sedangkan Putros lebih dahulu kembali ke Irak sebelum melanjutkan persiapan bersama negaranya.

Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi dua laga berat. Arab Saudi menanti di Stadion Raja Abdullah, Jeddah, pada 8 Oktober 2025, disusul Irak tiga hari berselang di tempat yang sama.

Kedua pertandingan ini akan menjadi ujian krusial bagi Skuad Garuda dalam perjuangan merebut tiket bersejarah ke Piala Dunia 2026.

Optimisme Beckham Menjelang Duel Berat

Meski dibayang-bayangi kelelahan, Beckham memilih menatap tantangan dengan optimisme.

TAGS   Persib  Beckham Putra  Marc Klok  Persib Bandung  Timnas Indonesia  Kualifikasi Piala Dunia 
