Kemenangan Melawan PSIM Jadi Modal Persib Bandung Menghadapi Persija Jakarta

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 pada pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5). Gol kilat dari Patricio Matricardi saat laga baru berjalan dua menit langsung mengubah arah pertandingan.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan bahwa kemenangan ini menjadi modal penting menjelang laga menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel itu rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (10/5).

Menurut dia, kemenangan 1-0 atas PSIM memberikan dampak positif bagi skuad Persib Bandung, terutama menjaga posisi di papan klasemen sementara Super League 2025/2026. “Yang terpenting, kemenangan ini mengokohkan posisi kami di papan klasemen,” ujar Hodak di Bandung, Senin (4/5).

Hodak berharap performa tim terus meningkat menjelang laga krusial menghadapi Persija demi menjaga peluang dalam perebutan gelar musim ini. Hodak mengaku puas karena seluruh pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang harus absen pada laga berikutnya melawan Persija.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, timnya mampu tampil baik meski berada di bawah tekanan psikologis untuk meraih kemenangan. Persib bahkan sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan. Namun demikian, Hodak menilai timnya sempat memberi ruang kepada lawan untuk mengontrol permainan setelah unggul lebih dulu.

Selain itu, dia juga menyayangkan sejumlah peluang emas yang gagal dimaksimalkan menjadi gol tambahan. “Kami punya banyak peluang di babak pertama dan kedua, tapi ada sedikit kegugupan. Saya harap kami bisa mencetak lebih dari satu gol,” katanya. (antara/jpnn)