JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kemenangan Persib Kontroversial, Persita Geram, tetapi..

Senin, 23 Februari 2026 – 07:59 WIB
Kemenangan Persib Kontroversial, Persita Geram, tetapi..
Persib vs Persita di pekan ke-22 Super League.

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menyelamatkan tiga poin dari hasil kemenangan atas Persita Tangerang pada pekan ke-22 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2) malam WIB.

Maung Bandung si tuan rumah menang 1-0 berkat gol Andrew Jung.

Kemenangan itu masih menyisakan perdebatan atau kontroversi.

Persita sempat menyamakan kedudukan sekitar menit ke-80, tetapi entah kenapa wasit yang memimpin laga menganulirnya.

Kemenangan Persib Kontroversial, Persita Geram, tetapi..persitafccom

Di laman klub, Persita hanya menyiratkan kegeraman, tetapi belum ada pernyataan atau kabar adanya rencana memprotes keputusan wasit secara resmi.

Hasil laga membuat Persib masih kuat di puncak klasemen. Sementara itu, Persita tertahan di anak tangga ke-6. (adk/jpnn)

Klasemen Super League
Kemenangan Persib Kontroversial, Persita Geram, tetapi..ileague

Kemenangan Persib dari Persita itu masih menyisakan pernyataan, perdebatan atau kontroversi.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

