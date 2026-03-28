Kemenangan Timnas Indonesia dari Saint Kitts and Nevis Itu Kecil

jpnn.com - JAKARTA - Peracik Timnas Indonesia John Herdman menunjukkan dirinya punya ambisi membawa Garuda lulus ke Piala Dunia 2030.

"Anda menyebutkan kualifikasi Piala Dunia. Itulah misinya. Ada 280 juta alasan mengapa kami bangun setiap hari untuk melakukan apa yang kami kerjakan,” ujar Herdman pada jumpa pers setelah pertandingan FIFA Series 2026 Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).

“Orang-orang ini sudah sangat jelas bahwa kami ingin menjadi tim putra pertama yang ke Piala Dunia, untuk negara ini dan berada di kelompok istimewa itu, dan memiliki momen dengan setiap anak, kakek-nenek, ibu, ayah, di negara ini," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa seluruh proses yang dijalani tim saat ini diarahkan menuju target tersebut.

Menurutnya, kemenangan dengan skor besar seperti hasil 4-0 yang diraih dari Saint Kitts and Nevis hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang.

“Itu langkah kecil. Kami menetapkan mentalitas. Ketika kami menargetkan menang 4-0 dengan clean sheet, kami menyelesaikannya. Bukan 3-0 atau 2-0, tetapi kami berkomitmen untuk mencapai target,” katanya.

Baca Juga: Beckham Putra Cetak Gol Pertama dan Kedua Timnas Indonesia Era Herdman

Dia pun menyadari bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan berjalan mulus.

Herdman menekankan pentingnya dukungan publik di tengah dinamika performa tim.