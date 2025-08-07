Kemenbud & KSP Dorong Indonesia Jadi Destinasi Shooting Film Berskala Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Indonesia mendorong Indonesia sebagai destinasi shooting film berskala internasional lewat diskusi strategis lintas sektor pada Rabu (6/8) sore.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Budaya Ahmad Mahendra mengatakan diskusi itu juga sebagai upaya mendorong reformasi sistem perizinan shooting film, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta pengembangan ekosistem budaya nasional.

"Saat ini belum ada sistem yang memfasilitasi perizinan film secara menyeluruh. Banyak alih tanggung jawab antar lembaga, dan di daerah pun kerap kali birokrasi belum memahami bagaimana mengelola izin produksi film," ujar Ahmad Mahendra dikutip, Kamis (7/8).

Diskusi juga mengangkat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang perlu dirangkul agar lebih mengakomodasi sektor budaya dan film dalam struktur pemerintahan daerah.

Mahendra menyebut, masih banyak pemda yang tidak memiliki unit teknis ataupun pemahaman mengenai pengembangan sektor film.

"Indonesia perlu membangun rasa memiliki terhadap film sebagai bagian dari identitas dan pembangunan daerah, bukan hanya sebagai urusan hiburan belaka," tambahnya.

Tenaga Ahli Kedeputian V KSP Cheryl Anelia Tanzil menyampaikan pihaknya menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat destinasi shooting film berskala internasional.

Kantor Staf Presiden juga melihat ekonomi kreatif bisa jadi salah satu sumber pendapatan negara.