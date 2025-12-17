Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenbud Tetapkan 514 WBTb Baru, Total Aset Budaya Nasional Capai 2.727

Rabu, 17 Desember 2025 – 14:14 WIB
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Apresiasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) Tahun 2025 di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Apresiasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) Tahun 2025 di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, baru-baru ini.

Ajang itu dihadirkan sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang melestarikan budaya.

Puncak acara itu ditandai dengan penetapan 514 unsur Warisan Budaya Takbenda baru dari 804 usulan yang masuk.

Dengan penambahan angka tersebut, total WBTb yang telah ditetapkan sejak 2013 hingga 2025 mencapai angka 2.727 warisan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut seusai acara berlangsung.

Dia menegaskan penambahan jumlah penetapan ini sebagai langkah positif dalam pencatatan aset nasional.

“Tahun ini kami menetapkan ada 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Intangible Cultural Heritage of Indonesia). Sehingga menambah jumlah dari total Warisan Budaya Indonesia yang telah ditetapkan, dari yang tadinya 2.213 sekarang menjadi 2.727,” ujar Fadli Zon.

Fadli berharap jumlah penetapan tersebut akan terus meningkat secara signifikan di masa mendatang mengingat besarnya potensi budaya nusantara.

Kemenbud menetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) Tahun 2025, 2,727 total keseluruhan.

