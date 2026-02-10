Kemendag Dorong Diaspora di Taiwan Jadi Jembatan UMKM Lokal Tembus Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei mengajak para diaspora Indonesia di Taiwan memperkuat ekspor produk nasional.

Para diaspora didorong untuk berpartisipasi dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang digagas Kementerian Perdagangan.

Diaspora dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara pelaku UMKM di Indonesia yang melakukan ekspansi global, dengan konsumen potensial di Taiwan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag RI, Fajarini Puntodewi, saat membuka secara virtual Workshop UMKM BISA Ekspor dan Business Matching.

“Dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya Indonesia yang berlimpah, ekspor kita dapat terus meningkat. Dalam hal ini, diaspora diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong peningkatan ekspor nasional," kata Puntodewi, dikutip Selasa (10/2).

Puntodewi menambahkan fokus utama Kemendag dalam program UMKM BISA Ekspor, yakni mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar global secara berkelanjutan.

Baca Juga: Kemendag Janji Minyakita Turun Harga Sebelum Ramadan

Sebagai gambaran keberhasilan program, sepanjang tahun 2025, UMKM BISA Ekspor telah memfasilitasi 622 penjajakan bisnis (business matching) dengan total nilai transaksi mencapai USD 134,87 juta.

Lokakarya dan penjajakan bisnis ini bagian dari rangkaian misi dagang UMKM Indonesia ke Taiwan.