Kemendag Pertemukan Pengusaha Lokal dengan 6 Negara Sahabat 

jpnn.com - Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar forum jejaring bisnis atau business networking yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan perwakilan negara sahabat.

Forum tersebut melibatkan empat pelaku usaha Indonesia serta perwakilan kedutaan besar dari enam negara mitra.

Adapun empat perusahaan lokal yang hadir yakni PT Herisa Dwi Sejahtera, Moonbizt Oathentic.id, PT Victoria Care Indonesia Tbk, dan PT Mula Dravya Nusantara.

Sementara itu, enam negara yang terlibat dalam jejaring bisnis tersebut meliputi Yordania, Nigeria, Pakistan, Amerika Serikat, Sudan, dan Iran.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Permanent Trade Exhibition (PTE) Kemendag tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pasar global bagi produk Indonesia.

Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menegaskan komitmen kementerian naungannya untuk terus mendampingi para pelaku usaha.

"Mendampingi dan memfasilitasi para pelaku usaha nasional agar mampu bersaing di pasar global serta meningkatkan kontribusi ekspor Indonesia secara berkelanjutan,” kata Menteri yang akrab disapa Busan tersebut, dikutip Senin (19/1).

Forum tersebut dinilai dapat menjadi langkah strategis memperkuat konektivitas antara pelaku usaha nasional dengan pasar global.