Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kemendag Sita 19 Ribu Ballpress Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp 112 M di Bandung Raya

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:35 WIB
Kemendag Sita 19 Ribu Ballpress Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp 112 M di Bandung Raya - JPNN.COM
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat meninjau gudang pakaian bekas ilegal di wilayah Kabupaten Bandung, Selasa (19/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama tim gabungan menggagalkan peredaran 19 ribu ballpress pakaian bekas ilegal asal Korea Selatan, China, Jepang, di 11 gudang di wilayah Bandung Raya. Total nilai uang dari pakaian bekas ilegal itu Rp 112 miliar lebih.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa temuan 19 ribu ballpress pakaian bekas ilegal itu berawal dari pengawasan yang dilakukan tim gabungan 14-15 Agustus 2025.

Pakaian-pakaian bekas ilegal itu didatangkan dari Korea Selatan, Jepang, dan China. Barang tersebut disimpan di 11 gudang yang ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. 

Baca Juga:

"Semua adalah barang bekas atau pakaian bekas yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan China, yang semua ada di wilayah Bandung dan Cimahi," kata Budi ditemui di Kabupaten Bandung, Selasa (19/8). 

Dia memerinci pada tiga gudang di Kota Bandung ditemukan 5.130 bal dengan nilai uang Rp 24,75 milir.

Lalu, lima gudang di Kabupaten Bandung 8.061 bal dengan nilai Rp 44,2 miliar.

Baca Juga:

Berikutnya, tiga gudang di Cimahi 6.200 bal dengan nilai Rp 43,4 miliar. 

"Jadi, total barang-barang impor pakaian bekas ini sebanyak 19.391 bal," ungkapnya.

Kemendag dan tim gabungan menyita 19 ribu ballpress pakaian bekas ilegal dari Korsel, China dan Jepang di Bandung Raya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pakaian bekas ilegal  Kemendag  Penyelundupan  pakaian impor  pakaian bekas 
BERITA PAKAIAN BEKAS ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp