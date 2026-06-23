Kemendagri Beri Penghargaan untuk Daerah Berprestasi Regional Papua

jpnn.com, PAPUA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di Tanah Papua.

Penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan dan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan Papua merupakan regional terakhir yang diberikan penghargaan.

Sebelumnya, Kemendagri memberikan penghargaan kepada lima regional lain, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, dan Sulawesi.

Pembagian regional ini merupakan hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi oleh daerah dengan kapasitas fiskal kuat.

"Dulu kami memberikannya tingkat nasional. Ketika nasional yang bertanding yang menang tuh daerah-daerah yang kuat (kapasitas fiskalnya). Oleh karena itulah kemudian kami membuat pertandingan ini menjadi enam region," ujarnya pada acara Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).

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Selain itu, untuk menjaga keseimbangan kompetisi, Kemendagri juga melakukan penyesuaian khusus mengingat terbatasnya jumlah daerah berstatus kota di Tanah Papua.

Kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan provinsi, yaitu Merauke, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, ditempatkan dalam kelompok yang sama dengan Kota Jayapura dan Kota Sorong sehingga memiliki peluang yang lebih setara dalam proses penilaian.