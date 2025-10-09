Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemendagri Dipimpin Dua Pensiunan Polisi, Strategi Prabowo Kontrol Pimpinan Daerah?

Kamis, 09 Oktober 2025 – 18:05 WIB
Kemendagri Dipimpin Dua Pensiunan Polisi, Strategi Prabowo Kontrol Pimpinan Daerah? - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) yang baru menggantikan Ribka Haluk.

Akhmad Wiyagus sendiri merupakan pensiunan polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen). Dia mendampingi Tito Karnavian yang juga merupakan pensiunan polisi.

Merespons hal itu, peneliti senior Citra Institute, Efriza menjelaskan hal itu tidak sekadar menunjukkan hak prerogatif presiden atau hanya mengakomodir semua unsur dari berbagai kalangan.

Baca Juga:

Dia menjelaskan penunjukkan itu didasari atas peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dilakukan oleh mendagri seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

"Sehingga, Presiden Prabowo memberikan kepercayaan terhadap polisi karena mempunyai gaya kepemimpinan yang berorientasi pada disiplin, mempunyai kemampuan mewujudkan stabilitas, kemampuan koordinasi lintas wilayah, kontrol keamanan dan ketertiban dalam negeri terutama dalam menghadapi dinamika politik lokal yang semakin bergeliat," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (9/10). 

Dia menjelaskan Prabowo memungkinkan juga mempertimbangkan loyalitas dan kemampuan aparat kepolisian dalam menjalankan instruksi dengan disiplin dan cepat. 

Baca Juga:

"Disamping juga diangkatnya Wiyagus yang merupakan bagian dari Polri agar bisa segera beradaptasi dan bergerak cepat dengan Tito Karnavian karena pengalaman bersama di kepolisian," lanjutnya.

Dia meyakini hal itu bisa mengakselerasi dan lebih mudah menjalankan visi-misi serta program pemerintah.

Peneliti senior Citra Institute, Efriza merespons penunjukkan pensiunan polisi Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri mendampingi Tito Karnavian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendagri  Pensiunan Polisi  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo 
BERITA KEMENDAGRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp