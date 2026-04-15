Kemendagri Dorong BUMD Perkuat Inovasi dan Tata Kelola

jpnn.com, JAKARTA - Penghargaan Top BUMD Awards 2026 diberikan kepada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) dari seluruh Indonesia.

Penghargaan tersebut rutin digelar oleh Majalah Top Business berkolaborasi dengan sejumlah lembaga/pakar. Itu antara lain Institut Otonomi Daerah (I-Otda), dan lain-lain.

Acara puncak Top BUMD Awards 2026 tersebut digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4).

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan bahwa BUMD harus menjadi pemain utama ekonomi dan layanan publik di daerah. BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa.

“Karena kami meyakini, BUMD yang hebat tidak lahir dari kompetisi semata, tetapi dari kemauan untuk terus belajar, berbenah, dan bertransformasi. Oleh karena itu, Top BUMD Awards hadir bukan sekadar untuk memberi penghargaan,” kata Lutfi yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Top Business itu.

Top BUMD Awards adalah gerakan nasional. Gerakan untuk mendorong BUMD menjadi lebih profesional, lebih inovatif, dan lebih berdaya saing. Ini adalah kegiatan penghargaan dan pembelajaran BUMD terbesar dan paling membanggakan di Indonesia.

Top BUMD Awards 2026 diikuti oleh 248 BUMD/BLUD terbaik di Indonesia, meningkat 4,2% dibandingkan tahun 2025 yang lalu.

Dari jumlah tersebut, ada 218 BUMD yang berhasil mengikuti proses penilaian secara lengkap.