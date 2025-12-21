Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemendagri Dorong Perencanaan Kota Jangka Panjang Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Minggu, 21 Desember 2025 – 11:25 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir saat hadir dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah (Pemda) perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.

“Kemampuan untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat diperlukan, baik mengenai aturannya, peraturan daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing,” ujar Tomsi dalam keterangannya, Minggu (21/12).

Tomsi berpesan para kepala daerah perlu mulai memikirkan pembangunan daerah secara jangka panjang.

Fokus perencanaan tidak seharusnya terbatas pada masa kepemimpinan semata, terlebih berbagai persoalan perkotaan hingga kini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat.

Tomsi mencontohkan, Kemendagri hingga kini terus mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan di kawasan perkotaan.

Berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan dimatangkan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik guna menekan volume sampah secara signifikan.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

TAGS   Kemendagri  pembangunan berkelanjutan  Tomsi Tohir  perencanaan  perkotaan  Pemda  Pembangunan 
