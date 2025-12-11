Kemendagri Minta Kepala Daerah Bisa Aktif Cari Solusi Menekan Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran kepala daerah dan kepala dinas di daerah untuk merancang formulasi solusi konkret dalam mengendalikan kenaikan harga bahan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi daerah.

Tomsi mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat sejumlah komoditas pangan yang masih sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah, di antaranya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Hal tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (15/12).

Tomsi memerinci pada minggu kedua Desember, terdapat 272 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit.

Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, serta Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, untuk komoditas bawang merah, terdapat 266 daerah yang mengalami kenaikan harga pada periode yang sama. Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Nias, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Simalungun.

Adapun pada komoditas cabai merah, kenaikan harga terjadi di 301 daerah. Daerah dengan kenaikan tertinggi meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Jeneponto.

Selain tiga komoditas tersebut, Tomsi juga mengingatkan kepala daerah dan dinas pertanian agar memberi perhatian pada komoditas lain yang berpotensi memicu inflasi, seperti telur ayam ras, bawang putih, dan minyak goreng.