Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kemendagri Perkenalkan Program SIGROW, Bisa Pantau Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Senin, 13 Oktober 2025 – 17:53 WIB
Kemendagri Perkenalkan Program SIGROW, Bisa Pantau Pertumbuhan Ekonomi Daerah - JPNN.COM
Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Ahmad Husin Tambunan selaku penggagas SIGROW (kanan) saat memaparkan program SIGROW di Hotel InterContinental Bandung, Jawa Barat pada Rabu (8/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan program Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW) sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Ahmad Husin Tambunan selaku penggagas SIGROW menyampaikan program ini merupakan tool dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program tersebut lahir dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Baca Juga:

Saat memaparkan program SIGROW di Hotel InterContinental Bandung, Jawa Barat pada Rabu (8/10), Husin menjelaskan SIGROW terdiri atas dua elemen penting.

Pertama, Data Statis, yang memuat sembilan langkah konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Data Statis, yang mencakup kebijakan dan potensi ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

Baca Juga:

“Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan sembilan langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Husin dalam keterangannya, Senin (13/10).

Husin merincikan sembilan langkah percepatan tersebut meliputi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.

Kemendagri memperkenalkan program SIGROW yang bisa memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendagri  pertumbuhan ekonomi daerah  program SIGROW  Pemda  APBD  Ekonomi  Sistem Informasi Growth Wilayah 
BERITA KEMENDAGRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp