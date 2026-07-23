Kemendagri Perkuat Pengawasan-Transparansi Lewat Evaluasi Kinerja Triwulan II Ditjen Polpum

jpnn.com, BOGOR - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan, transparansi, serta koordinasi pelaksanaan program kerja.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II serta Persiapan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama dua hari, Minggu hingga Senin (19–20 Juli 2026), di Artotel Pelangi Park, Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Agenda rapat koordinasi dan evaluasi berkala ini digelar sebagai bentuk pengendalian internal menyeluruh. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh target strategis kementerian di bidang politik dan pemerintahan umum dapat terealisasi secara akuntabel, efektif, serta tepat sasaran.

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Melalui pengawasan ketat dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan, Ditjen Polpum berupaya menjaga agar setiap program kerja terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Andi Baso Indra Paharuddin menekankan bahwa proses evaluasi ini merupakan instrumen penting untuk menjaga arah kebijakan dan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.

"Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian kinerja yang sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia," ujar Andi Baso.

Langkah evaluasi serta perencanaan matang menuju Triwulan III 2026 ini diharapkan dapat makin memperkokoh sinergitas internal dan memperluas dampak positif kinerja Kemendagri dalam pelayanan serta pengawalan aspek politik dan pemerintahan umum di tanah air. (rhs/jpnn)