JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Kemendagri Resmikan DESLab, Perkuat Edukasi Pemilu Digital yang Transparan & Akuntabel

Kamis, 07 Mei 2026 – 15:53 WIB
Wamendagri Akhmad Wiyagus meresmikan DESLab di Command Center BSKDN Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/5). Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meresmikan Digital Election Simulation Lab (DESLab) di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri), Jakarta, Kamis (7/5).

DESLab sebagai sarana edukasi dan literasi publik terkait digitalisasi dalam proses pemilihan, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap penerapan teknologi yang transparan dan akuntabel dalam demokrasi.

Dalam sambutannya, Akhmad Wiyagus menegaskan, Kemendagri perlu mengambil peran sebagai fasilitator dalam proses edukasi maupun literasi terkait digitalisasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi pada proses pemilihan. Kemendagri Resmikan DESLab, Perkuat Edukasi Pemilu Digital yang Transparan &amp; Akuntabel

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo pada acara peresmikan DESLab di Command Center BSKDN Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/5). Foto: Humas BSKDN

Menurutnya, melalui DESLab masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana sistem digitalisasi pemilihan dioperasionalkan.

“Kemendagri juga harus menjadi fasilitator terhadap pelaksanaan edukasi maupun proses literasi terkait dengan digitalisasi ini, salah satunya pagi ini yang kita akan resmikan yaitu DESLab,” ujar Akhmad Wiyagus di Command Center BSKDN Kemendagri, Kamis.

Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui DESLab masyarakat dapat memahami berbagai tahapan dalam sistem pemilihan digital, mulai dari proses verifikasi pemilih, penggunaan hak suara, hingga penerapan prinsip one man one vote dalam simulasi pemilihan.

“Intinya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa melalui DESLab ini kita juga nanti akan melihat secara langsung sebuah sistem ini dioperasionalkan. Verifikasi pemilih harus dilakukan, kemudian juga bagaimana hak suara digunakan, bagaimana prinsip one man one vote juga dijaga, bagaimana prosesnya disimulasikan,” lanjutnya.

