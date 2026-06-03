Kemendes dan Agrinas Palma Nusantara Matangkan Kerja Sama Perkuat BUMDes - Ekonomi Desa

jpnn.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus berupaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa.

Pada Rabu pagi (3/6//2026), Penasihat Menteri Desa Prof. Dr. Zainuddin Maliki bersama tim Kemendes PDT melakukan pertemuan dengan jajaran PT Agrinas Palma Nusantara (APN) guna mematangkan rencana kerja sama strategis kedua instansi tersebut.

Rombongan Kemendes diterima langsung oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PT APN Mayjen TNI (Purn.) Cucu Somantri, Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Ir. Nofil Anoverta, Kepala Divisi Hubungan Kementerian dan Kelembagaan Brigjen Tetty Melina Lubis, serta sejumlah pejabat teras PT APN lainnya.

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Tm dari Kemendes PDT dipimpin Penasihat Menteri Desa Prof. Zainuddin Maliki, Brigjen TNI (Purn) Yusuf, dan Ibnu Bilaluddin, Tenaga Ahli Menteri Agus Sudarto, Direktur Promosi dan Pemasaran Yasin beserta team teknis.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat melibatkan BUMDes dalam pengembangan industri sawit nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat desa," kata Prof. Zainuddin dalam keterangan tertulis.

PT Agrinas Palma Nusantara saat ini mendapat mandat dari negara untuk mengelola lahan sawit seluas 4.115.862 hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 1.762.691 hektare telah diserahkan pada tahap pertama, dengan areal yang telah ditanami (planted area) mencapai 729.677 hektare.

Prof. Zainuddin Maliki menjelaskan bahwa potensi kerja sama ini sangat relevan dengan agenda penguatan ekonomi desa yang menjadi prioritas Kemendesa.

"Sejauh ini sudah ada 2.555 BUMDes yang memiliki unit usaha di sektor sawit. Ini menunjukkan bahwa desa memiliki pengalaman dan kapasitas untuk terlibat lebih luas dalam rantai nilai industri sawit nasional," ujar Prof. Zainuddin.