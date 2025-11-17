Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Kemendikdasmen: 1.450 Guru & Tendik Jadi Mentor Pembelajaran Papan Interaktif Digital

Senin, 17 November 2025 – 21:30 WIB
Kemendikdasmen: 1.450 Guru & Tendik Jadi Mentor Pembelajaran Papan Interaktif Digital - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas, di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Foto: Dokumentasi Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, BEKASI - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas.

Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pendidikan nasional dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

Peluncuran dilakukan Presiden Prabowo Subianto di SMP Negeri 4 Kota Bekasi bersama lebih dari 1.000 sekolah perwakilan di 38 provinsi yang hadir secara daring.

Baca Juga:

Presiden menyebut program digitalisasi pembelajaran ini merupakan upaya bersama untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional.

“Hari ini kami meresmikan program digitalisasi pembelajaran. Kami harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ucap Presiden Prabowo pada Senin (17/11).

Kepala Negara mengapresiasi Kemendikdasmen yang telah berhasil menjalankan program ini. Sejak awal dicanangkan pada Mei 2025 hingga saat ini 173 ribu panel telah tiba di sekolah.

Baca Juga:

“Ini baru awal, kami akan terus tingkatkan. Kami akan segera buka studio di Jakarta," kata Prabowo.

Dia menambahkan guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, bisa buka dan semua modul ini. Boleh diakses gratis oleh siapa pun.

Kemendikdasmen menyatakan 1.450 guru & tendik jadi mentor pembelajaran dengan papan interaktif digital

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   digitalisasi pendidikan  Kemendikdasmen  Presiden Prabowo Subianto  Prabowo  Indonesia Cerdas  Abdul Mu'ti  pendidikan 
BERITA DIGITALISASI PENDIDIKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp