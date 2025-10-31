Kemendikdasmen Apresiasi Dukungan Pemda Terhadap Pelaksanaan TKA di Berbagai Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) terus memastikan kesiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan digelar secara nasional pada November mendatang.

Sebagai bagian dari persiapan, pelaksanaan gladi TKA di berbagai daerah mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen Toni Toharudin menekankan TKA diselenggarakan untuk memetakan kemampuan akademik siswa secara objektif sekaligus menjadi dasar peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

Dia menyampaikan TKA bukan sekadar tes, melainkan upaya bersama untuk menumbuhkan budaya belajar yang jujur, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan.

"Kami mengapresiasi seluruh dukungan dari kepala daerah, pendidik, dan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaannya,” ucap Toni Toharudin dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kesiapan teknis maupun mental peserta didik menghadapi TKA.

Dia menegaskan pentingnya dukungan bersama antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pelaksanaan TKA berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang positif bagi siswa.

Dukungan terhadap pelaksanaan TKA juga datang dari berbagai kepala daerah dan tenaga pendidik.