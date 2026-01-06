Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Kemendikdasmen Dorong Sekolah Menciptakan Rasa Aman dan Tenang Bagi Siswa

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:44 WIB
Kemendikdasmen Dorong Sekolah Menciptakan Rasa Aman dan Tenang Bagi Siswa - JPNN.COM
Kemendikdasmen mendorong sekolah menciptakan rasa aman bagi siswa dan tenang saat berangkat ke sekolah. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah pada semester genap berlangsung penuh keceriaan. Para siswa tampak antusias setelah menjalani libur panjang. 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memastikan setiap murid merasa aman dan tenang saat berangkat ke sekolah.

“Kami ingin menciptakan lingkungan sekolah yang betul-betul aman, ramah, nyaman, dan menggembirakan. Kami tidak membiarkan setiap perbuatan yang menjurus pada tindakan kekerasan, perundungan, bully, apalagi kekerasan di lingkungan sekolah,” tegas Wamen Fajar saat meninjau pelaksanaan hari pertama di SMP Al Irsyad, kota Tegal, Senin (5/1).

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Wamendikdasmen mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

Menurutnya, sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa.

"Seluruh warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan,” pesannya.

Baca Juga:

Wamendikdasmen Fajar juga menekankan pentingnya peran guru dalam mendampingi para siswa sebagai generasi emas dan calon pemimpin bangsa masa depan. 

Hari pertama masuk sekolah menjadi pengalaman berkesan bagi siswa SMP Al Irsyad Kota Tegal.

Kemendikdasmen mendorong sekolah menciptakan rasa aman dan tenang bagi siswa saat berangkat ke sekolah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendikdasmen  hari pertama sekolah  sekolah tanpa kekerasan  wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq 
BERITA KEMENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp