Kemendikdasmen Gandeng KRESNA HIMPSI Pulihkan Psikologi Anak-Anak & Guru Terdampak Gempa Poso

jpnn.com, JAKARTA - Korps Relawan Bencana (KRESNA) di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di kabupaten Poso.

Ketua Umum PP HIMPSI, Dr Andik Matulessy, M.Si., Psikolog mengatakan, kegiatan ini menandai dimulainya upaya terpadu untuk pemulihan psikologis penyintas bencana serta memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi kondisi darurat di masa akan datang.

Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen, Sarjadi menyampaikan, kegiatan ini merupakan respons atas gempa pada 17 Agustus 2025. Gempa berkekuatan sekitar 5,8 SR mengguncang Desa Ueralulu, kecamatan Poso Pesisir, kabupaten Poso.

Guncangan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi fisik masyarakat, bangunan sekolah, serta kesehatan psikologis anak-anak dan para guru.

"Kemendikdasmen melibatkan HIMPSI sebagai ahli yang memahami bagaimana melihat kondisi psikologis manusia terkait peristiwa yang menimpanya," kata Sarjadi dalam sambutannya dikutip Rabu (26/11).

Dia mengungkapkan, pada 18 September 2025 HIMPSI telah melakukan pengukuran dampak psikologis pascabencana terhadap 456 siswa (316 siswa SD dan 119 siswa SMP).

Baca Juga: Sistem Ranking Pengaruhi Psikologi Anak

Hasil assessment menunjukkan, 54,83% mengalami kecemasan, ketegangan, dan kekhawatiran berulang, 61,18% mudah merasa takut dalam situasi tertentu, 14,25% sulit tidur, 13,6% mengalami mimpi buruk dan kecemasan terkait tidur.

Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi psikologis intensif, terutama bagi kelompok anak rentan yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.