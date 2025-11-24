Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemendikdasmen Klaim Hampir 100 Persen Tunjangan Guru Tersalurkan, Cek Faktanya

Senin, 24 November 2025 – 19:04 WIB
Kemendikdasmen Klaim Hampir 100 Persen Tunjangan Guru Tersalurkan, Cek Faktanya - JPNN.COM
Kemendikdasmen mengeklaim hampir 100 persen tunjangan guru sudah tersalur, Dirjen Nunuk Suryani berikan faktanya. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeklaim hampir 100 persen tunjangan guru sudah tersalurkan sepanjang 2025.

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani, mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru.

Salah satunya melalui pemberian aneka tunjangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan tambahan dari Kemendikdasmen sebagai bentuk dukungan langsung kepada para guru, 

Baca Juga:

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah pembayaran tunjangan guru langsung ditransfer ke masing-masing rekening guru," kata Dirjen Nunuk dalam Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta, Senin (24/11).

Dia mengungkapkan sebelumnya mekanisme pembayaran tunjangan dari Menteri Keuangan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Baru disalurkan oleh Dinas Pendidikan kepada guru.

Masalahnya sistem membuat pembayaran tunjangan guru jadi lama. Sebab, ada daerah yang lambat membayar tunjangan guru.

Baca Juga:

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mekanisme tersebut dirombak dari Kementerian Keuangan langsung ditransfer ke rekening guru.

Manfaat utama mekanisme baru, kata Dirjen Nunuk, lebih cepat dan efisien karena memotong alur birokrasi sehingga tunjangan lebih cepat diterima pada waktunya.

Kemendikdasmen mengeklaim hampir 100 persen tunjangan guru sudah tersalurkan, Dirjen Nunuk Suryani berikan faktanya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendikdasmen  Tunjangan Guru  Bantuan Subsidi Upah  guru honorer 
BERITA KEMENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp